Vaccino, vacanze "saltafila" per la somministrazione della dose (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tour operator alquanto ambigui stanno vendendo a molte persone la possibilità di effettuare il Vaccino grazie ad uno speciale saltafila. Idea inventiva, ma poco etica quella di alcuni tour operator che hanno deciso di creare delle vere e proprie mete viaggio vacanze con scopo quello di vaccinare i turisti che hanno comprato il pacchetto. Le destinazioni sono per lo più dall'Occidente al Medio Oriente, ma spesso si tratta di truffe che portano il richiedente ad effettuare un pagamento anticipato, senza poi avere il servizio, dato che i malfattori si dileguano nel nulla. In realtà la politica di vaccinazione di ogni nazione è molto chiara a riguardo: potranno usufruire della vaccinazione solamente i residenti di quel luogo. LEGGI ANCHE >>> Fa il Vaccino e muore: cosa ha ...

