Vaccino Sputnik, Putin rifiuta di farlo (per ora): "Non farò il clown davanti alle telecamere" (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mosca, 12 feb – Vladimir Putin non ha fretta di farsi il Vaccino Sputnik V nonostante si sia vantato dell'efficacia dello stesso, dicendo semplicemente che "potrebbe" farlo entro la fine dell'anno. E puntualizza che non sarà a favore di telecamere. Putin: "Non farò il Vaccino Sputnik per ora" Vladimir Putin, 68 anni, ha rifiutato il suggerimento di ottenere immediatamente il Vaccino per incoraggiare il popolo russo a farselo, dicendo ai giornalisti: "Non voglio fare la scimmia" davanti alle telecamere. Il senso è che al presidente russo non piace molto mostrarsi a favor di camera come un testimonial, lo farebbe sentire un pagliaccio.

