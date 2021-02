Vaccino Johnson&Johnson sarà sperimentato al Buzzi di Milano su bambini e ragazzi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Vaccino anti-Covid della Johnson & Johnson verrà sperimentato sui bambini dai 2 mesi ai 18 anni in vari centri internazionali. Tra questi è stato selezionato anche l’ospedale Buzzi di Milano, come conferma all’ANSA Gianvincenzo Zuccotti, primario di Pediatria dell’ospedale. “Abbiamo saputo da poco di essere stati selezionati tra i centri che svilupperanno questo studio. Spero che potremo partire tra un paio di mesi”. Anche se lo studio prevede l’arruolamento dai 2 mesi ai 18 anni, il Buzzi si è detto disponibile a testare il Vaccino sui bambini dall’anno di vita in su, “anche perché è importante salvaguardare il primo anno, dove i bambini già ricevono parecchi vaccini - continua Zuccotti - Se ci sarà una buona ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilanti-Covid della Johnson & Johnson verràsuidai 2 mesi ai 18 anni in vari centri internazionali. Tra questi è stato selezionato anche l’ospedaledi, come conferma all’ANSA Gianvincenzo Zuccotti, primario di Pediatria dell’ospedale. “Abbiamo saputo da poco di essere stati selezionati tra i centri che svilupperanno questo studio. Spero che potremo partire tra un paio di mesi”. Anche se lo studio prevede l’arruolamento dai 2 mesi ai 18 anni, ilsi è detto disponibile a testare ilsuidall’anno di vita in su, “anche perché è importante salvaguardare il primo anno, dove igià ricevono parecchi vaccini - continua Zuccotti - Se ciuna buona ...

fattoquotidiano : Covid, vaccino per bambini e ragazzi: Janssen (Johson&Johnson) lo sperimenterà anche in Italia - LaskaJuventus : RT @SkyTG24: Covid Milano, vaccino Johnson & Johnson su bambini e ragazzi sarà sperimentato al Buzzi - SkyTG24 : Covid Milano, vaccino Johnson & Johnson su bambini e ragazzi sarà sperimentato al Buzzi - ninacs81 : RT @pinkdor74: Non scherziamo!!! Il talco venduto dal gruppo farmaceutico americano Johnson & Johnson era responsabile dei tumori.ed ora il… - Straccia2 : RT @fattoquotidiano: Covid, vaccino per bambini e ragazzi: Janssen (Johson&Johnson) lo sperimenterà anche in Italia -