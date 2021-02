Vaccino | ginecologa denuncia | “Nel Lazio niente dosi ai liberi professionisti”

Leggi su dire

(Di venerdì 12 febbraio 2021) ROMA – “Illustre presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, illustre assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, illustre ministro della Sanità Roberto Speranza. Mi chiamo Anastasia Ussia e sono una ginecologa di 65 anni residente a Roma, che esercita attività libero-professionale a Roma”. Comincia cosi’ la lettera di una dottoressa calabrese, in attività nel Lazio ormai da tantissimi anni, operante prevalentemente in strutture sanitarie private. Il medico, parlando con l’Agenzia Dire dopo aver scritto la lettera, denuncia la situazione dei sanitari in strutture non pubbliche spiegando che “a loro non arriva la comunicazione su quando potranno vaccinarsi. Al momento- dice la dottoressa- siamo in attesa di indicazioni dalle Asl che non arrivano. Senza una data indicata, vuol dire che la vaccinazione per noi potrà arrivare anche tra qualche mese e intanto continuamo a lavorare in stretto contatto con pazienti anche in sala operatoria. Cosi’ non siamo sereni. Siamo a rischio noi e i nostri pazienti. Io per senso di responsabilità faccio i tamponi tutte le volte, ma questo non basta a tutelarci”.