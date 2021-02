Vaccino, De Luca: “La Regione Campania acquisterà direttamente altre dosi” (Di venerdì 12 febbraio 2021) NAPOLI – “Stiamo cercando di muoverci per acquistare, al di là della distribuzione del commissario nazionale, altri vaccini in altre parti del mondo direttamente come Regione Campania”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Vincenzo De Luca in una diretta Facebook.Il governatore ha parlato di una “grande illusione” in relazione alla campagna vaccinale “perché oggi in Campania abbiamo solo 140mila persone che hanno avuto la doppia somministrazione. Con questo ritmo rischiamo di veder emergere le varianti del virus e rendere del tutto inutili anche le vaccinazioni. Se non ci muoviamo con i vaccini potremo avere una diffusione di varianti che non vengono coperte dai vaccini. Sarebbe una tragedia”. Leggi su dire (Di venerdì 12 febbraio 2021) NAPOLI – “Stiamo cercando di muoverci per acquistare, al di là della distribuzione del commissario nazionale, altri vaccini in altre parti del mondo direttamente come Regione Campania”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Vincenzo De Luca in una diretta Facebook.Il governatore ha parlato di una “grande illusione” in relazione alla campagna vaccinale “perché oggi in Campania abbiamo solo 140mila persone che hanno avuto la doppia somministrazione. Con questo ritmo rischiamo di veder emergere le varianti del virus e rendere del tutto inutili anche le vaccinazioni. Se non ci muoviamo con i vaccini potremo avere una diffusione di varianti che non vengono coperte dai vaccini. Sarebbe una tragedia”.

