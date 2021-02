Vaccino Covid, l’allarme dell’Ue: “Preoccupano copie sul mercato nero” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Vaccino Covid, Preoccupano le copie del farmaco vendute sul mercato parallelo o sul mercato nero. l’allarme dell’Ue È un fenomeno in rapida diffusione quello della vendita illegale di presunti cloni del Vaccino anti Covid. Presenti sul mercato parallelo o sul mercato nero, questi farmaci falsi non hanno ovviamente gli effetti promessi e sono ben lontani L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021)ledel farmaco vendute sulparallelo o sulÈ un fenomeno in rapida diffusione quello della vendita illegale di presunti cloni delanti. Presenti sulparallelo o sul, questi farmaci falsi non hanno ovviamente gli effetti promessi e sono ben lontani L'articolo proviene da Inews.it.

