Vaccini in Italia, ora ad aver ricevuto tutte e due le dosi è il 2,08% della popolazione – Il bollettino (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il numero di dosi di vaccino somministrate in Italia si avvicina a quota tre milioni. Secondo i dati pubblicati dal ministero della Salute nel portale ufficiale, al momento sono 2.827.378 le dosi di vaccino che sono state iniettate. Ad aver avuto sia la prima che la seconda dose di vaccino sono invece 1.256.500 persone. Il 2,08% della popolazione totale. La maggior parte delle persone che hanno ricevuto almeno una dose sono donne. Per quanto riguarda le fascia d'età invece, quella che ha ricevuto più dosi di vaccino è compresa tra i 50 e i 59 anni. Per il momento la campagna vaccinale sta riguardando soprattutto gli Operatori Sanitari e Sociosanitari. A loro sono andate 1.953.937 dosi di vaccino.

