Vaccini in farmacia: la Campania tra le regioni che hanno firmato l’accordo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCresce il numero delle regioni che vedono le farmacie in prima linea nella campagna vaccinale anti-Covid 19, in alcuni casi prevedendo la possibilità di una somministrazione vera e propria, e in altri affiancando il cittadino nella prenotazione della dose da effettuare in altre strutture sanitarie. Ad aver sottoscritto protocolli e intese negli ultimi giorni, sono, secondo Federfarma, Puglia, Umbria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In vista della possibilità, prevista nell’ultima manovra, di somministrare in farmacia le dosi di vaccino contro il Sars-Cov-2, in sempre più regioni il cittadino ultraottantenne o un suo delegato, può recarsi in un presidio di croce verde e procedere alla prenotazione presentando la tessera sanitaria. Il farmacista assegnerà quindi un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCresce il numero delleche vedono le farmacie in prima linea nella campagna vaccinale anti-Covid 19, in alcuni casi prevedendo la possibilità di una somministrazione vera e propria, e in altri affiancando il cittadino nella prenotazione della dose da effettuare in altre strutture sanitarie. Ad aver sottoscritto protocolli e intese negli ultimi giorni, sono, secondo Federfarma, Puglia, Umbria,, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In vista della possibilità, prevista nell’ultima manovra, di somministrare inle dosi di vaccino contro il Sars-Cov-2, in sempre piùil cittadino ultraottantenne o un suo delegato, può recarsi in un presidio di croce verde e procedere alla prenotazione presentando la tessera sanitaria. Il farmacista assegnerà quindi un ...

MaxCharmed : RT @IzzoEdo: ADN0749 7 EST 0 ADN EST NAZ #Coronavirus: AL VIA PROGRAMMA FEDERALE, DA OGGI NEGLI USA #VACCINI ANCHE IN FARMACIA = Washington… - IzzoEdo : ADN0749 7 EST 0 ADN EST NAZ #Coronavirus: AL VIA PROGRAMMA FEDERALE, DA OGGI NEGLI USA #VACCINI ANCHE IN FARMACIA =… - gselvaggia : la storia dei vaccini- sarebbe stato 'troppo semplice' acquistarlo in farmacia con prescrizione medica tipologia influenzale- - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Usa accelerano sui vaccini: arrivano in farmacia #covid - annaritafede : @PierluigiBattis Comunque In America i vaccini arriveranno in farmacia! Un dubbio mi viene..Saranno finiti lì le dosi mancanti europee? -