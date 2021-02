Vaccini anti - Covid, l'Ema esamina quello di CureVac (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'Agenzia europea per i medicinali ha iniziato l'esame del vaccino a mRna anti - Covid sviluppato da CureVac. L'analisi si svolgerà in 'revisione continua', la procedura accelerata di valutazione di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 febbraio 2021) L'Agenzia europea per i medicinali ha iniziato l'esame del vaccino a mRnasviluppato da. L'analisi si svolgerà in 'revisione continua', la procedura accelerata di valutazione di ...

