Vaccini anti Covid, 130 Paesi senza dosi: l'appello di Unicef e Oms (Di venerdì 12 febbraio 2021) Unicef e Onu segnalano diseguaglianze nella distribuzione degli antidoti anti Covid, l'appello ai governatori e ai produttori dei Vaccini La distribuzione e la conseguente somministrazione dei Vaccini non avviene in modo equo per tutti i Paesi del mondo questo potrebbe compromettere la lotta contro il virus. Ad oggi infatti in circa 130 Paesi non è stata somministrata alcuna dose dell'antidoto contro il Covid-19. "Delle 128 milioni di dosi somministrate finora, oltre i tre quarti delle vaccinazioni sono avvenute in soli 10 Paesi che rappresentano il 60% del Pil mondiale. Ad oggi, in circa 130 Paesi, con 2,5 miliardi di persone, deve essere ...

