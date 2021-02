Vaccini, anche in provincia si parte con Astrazeneca il 15 febbraio per i medici liberi professionisti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono iniziate ieri a Roma le prime somministrazioni con il siero Astrazeneca , somministrate a 419 persone. Il vaccino sarà destinato in prima battuta al personale sanitario, medici libero ... Leggi su latinatoday (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono iniziate ieri a Roma le prime somministrazioni con il siero, somministrate a 419 persone. Il vaccino sarà destinato in prima battuta al personale sanitario,libero ...

RobertoBurioni : I vaccini funzionano? Guardando Israele pare che funzionino benissimo, anche contro pericolosissime varianti. Quind… - matteorenzi : Sui #vaccini altro che primule e il super-commissario a tutto, ora accelleriamo con efficienza e tecnologia. Draghi… - alexvespi : @RobertoBurioni Assolutamente d’accordo. Però questo consiglio era da sottolineare e seguire anche per chi parla di… - eziamor : @RTaverBella Cmq io non ne posso più di tutti in blocco. Sono dei pasticcioni non c'è chiarezza e anche sui vaccini… - Daniela192601 : RT @boni_castellane: 'Anche con i vaccini le misure devono proseguire per due anni' 'Con le varianti il virus rimarrà in circolo ancora per… -