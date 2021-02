“Usare solo il cognome del padre è un retaggio patriarcale”: la sentenza storica della Consulta (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Il cognome solo del padre è un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”, l’attuale sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli. Lo sottolinea la Consulta nell’ordinanza con cui ha sollevato la questione sulla legittimità costituzionale dell’articolo 262 del Codice civile, che stabilisce l’assegnazione ai figli del solo cognome paterno. La regola, sancita dall’articolo 262 del Codice civile, non solo è fonte di “squilibrio” e “disparità tra i genitori”, ma “sacrifica anche il diritto all’identità del minore”, negandogli la ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Ildelè undi una concezionefamiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”, l’attuale sistema di attribuzione delpaterno ai figli. Lo sottolinea lanell’ordinanza con cui ha sollevato la questione sulla legittimità costituzionale dell’articolo 262 del Codice civile, che stabilisce l’assegnazione ai figli delpaterno. La regola, sancita dall’articolo 262 del Codice civile, nonè fonte di “squilibrio” e “disparità tra i genitori”, ma “sacrifica anche il diritto all’identità del minore”, negandogli la ...

