USA, uomo condannato per l'omicidio della moglie grazie all'App Salute di Iphone (Di venerdì 12 febbraio 2021) USA, Jeff West è stato condannato per l'omicidio della moglie grazie all'App Saute di Iphone. Il programma ha registrato i suoi passi, mentre lui aveva dichiarato di dormire durante l'omicidio Getty ImagesJeff West, marito di Kathleen West, è stato condannato per l'omicidio di sua moglie Kathleen West, a tradirlo è stato il suo Iphone. La donna è stata trovata morta nel 2018 vicino la sua abitazione a Calera, in Alabama. Subito dopo il ritrovamento, Jeff West, si è dichiarato innocente affermando di dormire durante la morte della moglie. Nello specifico, l'uomo, ha affermato di aver passato la serata a bere in ...

