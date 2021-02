USA, mega tamponamento, almeno 100 auto coinvolte: morte tre persone, molti feriti (Di venerdì 12 febbraio 2021) . Terribile incidente quello avvenuto sull’Interstate 35 a Fort Worth, in Texas. Il ghiaccio ha causato un maxi tamponamento che ha coinvolto centinaia di macchine, causando la morte di almeno tre persone e il ferimento di molti altri automobilisti, incluso un agente. almeno tre persone sono decedute molte sono rimaste intrappolate dopo un rocambolesco incidente che ha coinvolto un centinaio di auto durante l’ora di punta su un’autostrada a Forth Worth, vicino a Dallas, nello Stato americano del Texas. I fatti sono avvenuti stamane alle 7 (ora locale). almeno 30 persone sono state trasportate in ospedale per le cure del caso, con alcune in condizioni critiche, riferisce il Forth Worth ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 12 febbraio 2021) . Terribile incidente quello avvenuto sull’Interstate 35 a Fort Worth, in Texas. Il ghiaccio ha causato un maxiche ha coinvolto centinaia di macchine, causando laditree il ferimento dialtrimobilisti, incluso un agente.tresono decedute molte sono rimaste intrappolate dopo un rocambolesco incidente che ha coinvolto un centinaio didurante l’ora di punta su un’strada a Forth Worth, vicino a Dallas, nello Stato americano del Texas. I fatti sono avvenuti stamane alle 7 (ora locale).30sono state trasportate in ospedale per le cure del caso, con alcune in condizioni critiche, riferisce il Forth Worth ...

