Usa: Casa Bianca sospende per 1 settimana viceportavoce, aveva minacciato giornalista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Washington, 12 feb. (Adnkronos) - Tj Ducklo, il vice portavoce della Casa Bianca, è stato "sospeso per una settimana senza stipendio" dopo aver minacciato una giornalista, Tara Palmeri di Politico, che stava lavorando a una storia sua relazione romantica con un'altra giornalista Axios Alexi McCammond. "Ducklo - afferma la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki - è stato sospeso per una settimana senza stipendio. Inoltre, quando tornerà, non sarà più assegnato a lavorare con nessun giornalista di Politico". Psaki ha spiegato che Ducklo "si è scusato con la giornalista, con la quale ha avuto un'accesa conversazione sulla sua vita personale. È il primo a riconoscere che questo non è lo standard di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Washington, 12 feb. (Adnkronos) - Tj Ducklo, il vice portavoce della, è stato "sospeso per unasenza stipendio" dopo averuna, Tara Palmeri di Politico, che stava lavorando a una storia sua relazione romantica con un'altraAxios Alexi McCammond. "Ducklo - afferma la portavoce della, Jen Psaki - è stato sospeso per unasenza stipendio. Inoltre, quando tornerà, non sarà più assegnato a lavorare con nessundi Politico". Psaki ha spiegato che Ducklo "si è scusato con la, con la quale ha avuto un'accesa conversazione sulla sua vita personale. È il primo a riconoscere che questo non è lo standard di ...

TV7Benevento : Usa: Casa Bianca sospende per 1 settimana viceportavoce, aveva minacciato giornalista... - MonicaGiardino1 : Ma dentro la casa del gf chi non usa un po' di strategia, chi non vorrebbe vincere, a chi non piace avere più visib… - pazzeskaMI : OVVIAMENTE IN CASA TORNA L'AUDIO DOPO LA BORDATA MALGIOGLIO CHE USA TOMMASO PER LA STORIA DI FRANCESCO #TZVIP - AleDebbel : @StaseraItalia per risolvere trasporti scuola ... fare campus come negli USA ... Si torna a casa una volta al mese - giuliadileo95 : Il vincitore del Premio #LuisaMinazzi #Ambientalista dell’anno #2020 pubblica #Guns di #StephenKing nella sua casa… -