Uomini e Donne, ricordate Laura Frenna? Oggi lavora con Maria in redazione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Vi ricordate di Laura Frenna, la rivale numero uno di Giulia De Lellis all'epoca di Andrea Damante? Ecco cosa fa Oggi. L'ex corteggiatrice 27enne e milanese ottenne una certa popolarità con la sua partecipazione al noto programma 'Uomini e Donne' condotto da Maria De Filippi. Sia lei sia la De Lellis corteggiavano infatti il tronista Damante, il quale ha poi scelto Giulia, nonostante anche con Laura ci fosse una speciale sintonia. Sapete che fine ha fatto Oggi l'ex corteggiatrice? Scopriamolo insieme. Laura Frenna lavora ancora con Maria De Filippi: stavolta dietro le quinte Laura Frenna è certamente diventata nota ...

