Uomini e Donne gossip, Beatrice Buonocore nuova tronista? (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel corso delle scorse puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, abbiamo assistito alla scelta di Davide Donadei, il quale ha deciso di uscire dal programma con Chiara Rabbi. Beatrice Buonocore, l’altra corteggiatrice è stata, invece, la sua non scelta. Ma, dopo questo duro colpo, potrebbe esserci una sorta di rivincita per la ragazza, infatti si vocifera che le si possa offrire l’ambito ruolo di tronista. Un’indiscrezione che emerge anche da altri quotidiani di cronaca rosa e che, com’è spesso accaduto nel programma di Maria De Filippi, potrebbe verificarsi molto presto! Uomini e Donne, la scelta di Davide Donadei Sappiamo che il 10 febbraio 2021 abbiamo assistito alla scelta del tronista pugliese Davide Donadei, il quale ha indirizzato il ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel corso delle scorse puntate diandate in onda su Canale 5, abbiamo assistito alla scelta di Davide Donadei, il quale ha deciso di uscire dal programma con Chiara Rabbi., l’altra corteggiatrice è stata, invece, la sua non scelta. Ma, dopo questo duro colpo, potrebbe esserci una sorta di rivincita per la ragazza, infatti si vocifera che le si possa offrire l’ambito ruolo di. Un’indiscrezione che emerge anche da altri quotidiani di cronaca rosa e che, com’è spesso accaduto nel programma di Maria De Filippi, potrebbe verificarsi molto presto!, la scelta di Davide Donadei Sappiamo che il 10 febbraio 2021 abbiamo assistito alla scelta delpugliese Davide Donadei, il quale ha indirizzato il ...

GassmanGassmann : I poveracci che distruggono i busti dei personaggi illustri a Villa Borghese, a Roma, ci sono sempre stati, come è… - ValeriaValente_ : Oggi è la giornata mondiale delle donne nella scienza, nata per combattere il pregiudizio, privo di fondamento scie… - lucianonobili : Ma quelli della balla “Renzi non fa parlare le sue ministre”, sulla delegazione #M5S composta da sei uomini e zero… - mgsnazionale : RT @Arturo_Scotto: In bocca al lupo a ?@robersperanza? . Premiata competenza, serietà, rigore. Un’idea di sanità pubblica nella fase più di… - NDilonardo : #governodraghi 16 uomini 8 donne ....i migliori uomini sono il doppio delle migliori donne non mi pare ben bilanciato -