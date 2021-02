Uomini e Donne, ecco qual è la foto di Maurizio che Maria De Filippi ha voluto censurare (FOTO) (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel corso della puntata dell’11 febbraio di Uomini e Donne, Gemma e il nuovo spasimante Maurizio si sono trovati a dibattere di una FOTO un po’ succinta inviata dal cavaliere alla dama. La padrona di casa, che solitamente è molto schietta con il suo pubblico, ha deciso di censurare lo scatto per una questione di orario. La donna ci ha tenuto a precisare che non si trattasse di nulla di eccessivamente scabroso, tuttavia, ha ritenuto opportuno mostrare una maggiore attenzione per la vicenda. Ad ogni modo, subito dopo la puntata, lo scatto ha cominciato a circolare sui social. La censura di Maria De Filippi a Uomini e Donne Il poeta Maurizio ha deciso di spiazzare Gemma a Uomini e ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel corso della puntata dell’11 febbraio di, Gemma e il nuovo spasimantesi sono trovati a dibattere di unaun po’ succinta inviata dal cavaliere alla dama. La padrona di casa, che solitamente è molto schietta con il suo pubblico, ha deciso dilo scatto per una questione di orario. La donna ci ha tenuto a precisare che non si trattasse di nulla di eccessivamente scabroso, tuttavia, ha ritenuto opportuno mostrare una maggiore attenzione per la vicenda. Ad ogni modo, subito dopo la puntata, lo scatto ha cominciato a circolare sui social. La censura diDeIl poetaha deciso di spiazzare Gemma ae ...

