Uomini e Donne a “luci rosse”, tra il paragone Gemma – Cicciolina e la foto senza veli di Maurizio Peduzzi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una puntata un po’ a luci rosse, quella di ieri di Uomini e Donne. Protagonisti i cavalieri e le dame del trono over, sono stati diversi i riferimenti espliciti nel corso della puntata. A partire dalla battuta di Tina Cipollari che – come ormai da canovaccio – ha attaccato Gemma Galgani, presentatasi in studio con un abito floreale e una coroncina di fiori in testa. “Facciamo un saluto alla nonna di Cicciolina che oggi ci ha omaggiati della sua presenza…“: ha detto la storica opinionista di Uomini e Donne, mai troppo tenera con la dama torinese. E dal canto suo la Galgani ha risposto, un po’ ingenua: “Il cerchietto è di moda… Mi sta bene no?” E così è giunto un ulteriore attacco della Cipollari: “Poi ti sta bene…Più ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una puntata un po’ a, quella di ieri di. Protagonisti i cavalieri e le dame del trono over, sono stati diversi i riferimenti espliciti nel corso della puntata. A partire dalla battuta di Tina Cipollari che – come ormai da canovaccio – ha attaccatoGalgani, presentatasi in studio con un abito floreale e una coroncina di fiori in testa. “Facciamo un saluto alla nonna diche oggi ci ha omaggiati della sua pre…“: ha detto la storica opinionista di, mai troppo tenera con la dama torinese. E dal canto suo la Galgani ha risposto, un po’ ingenua: “Il cerchietto è di moda… Mi sta bene no?” E così è giunto un ulteriore attacco della Cipollari: “Poi ti sta bene…Più ...

GassmanGassmann : I poveracci che distruggono i busti dei personaggi illustri a Villa Borghese, a Roma, ci sono sempre stati, come è… - ValeriaValente_ : Oggi è la giornata mondiale delle donne nella scienza, nata per combattere il pregiudizio, privo di fondamento scie… - PE_Italia : ???? Strategia per la parità di genere 2020-2025. Il Parlamento europeo accoglie con favore strategia UE, ma chiede:… - cecchinoalcuore : RT @juliearockstar: ‘’je piacerebbe essere me’’ frate hai un canale YouTube dove copi i format americani e un profilo Instagram pari a quel… - Mirko799 : RT @cropyJ03: Ma tutti sti cuori e baci che vi mandate uomini e donne qui su Twitter sono il massimo che potete fare? E trombare quando? Ma… -