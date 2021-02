United Airlines verso l’acquisto di taxi elettrici volanti

(Di venerdì 12 febbraio 2021), una delle principali compagnie aeree statunitensi, pensa di acquistare 200per il trasporto passeggeri negli aeroporti. I passeggeri potranno usufruire di questo servizio nei prossimi cinque anni. La compagnia prevede un investimento nella società diArcher come parte di un accordo da 1,1 miliardi di dollari.

United Airlines ha ordinato 200 velivoli elettrici a decollo verticale della Archer, startup che punta a rivoluzionare la mobilità urbana ...