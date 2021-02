UNA VITA, anticipazioni puntata di domenica 14 febbraio 2021 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alfonso e Margarita / Una VITA (foto Boomerang tv)anticipazioni puntata 1124 di Una VITA di domenica 14 febbraio 2021: Susana è contentissima con Armando, tanto da sognarlo a occhi aperti. Addirittura il carattere solitamente arcigno della Seler si addolcisce e infatti la donna decide di donare alcuni suoi vestiti a Casilda. Ramon e Carmen cercano di capire i motivi che ha avuto Lolita a reagire così freddamente dopo aver ricevuto in regalo la culla per il bambino. Il marito di Bellita intende denunciare il regista Alfonso Carchano per ingiurie e diffamazione. Fabiana e Casilda consigliano a Marcia di andare oltre: deve dimenticare Felipe e dedicarsi completamente a Santiago. E così la ragazza decide di chiudere una volta per tutte con il legale, inviandogli una ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alfonso e Margarita / Una(foto Boomerang tv)1124 di Unadi14: Susana è contentissima con Armando, tanto da sognarlo a occhi aperti. Addirittura il carattere solitamente arcigno della Seler si addolcisce e infatti la donna decide di donare alcuni suoi vestiti a Casilda. Ramon e Carmen cercano di capire i motivi che ha avuto Lolita a reagire così freddamente dopo aver ricevuto in regalo la culla per il bambino. Il marito di Bellita intende denunciare il regista Alfonso Carchano per ingiurie e diffamazione. Fabiana e Casilda consigliano a Marcia di andare oltre: deve dimenticare Felipe e dedicarsi completamente a Santiago. E così la ragazza decide di chiudere una volta per tutte con il legale, inviandogli una ...

Benji_Mascolo : A poche ore dal più grande passo della mia vita, voglio che sappiate una cosa: sono riconoscente di ogni centimetro… - TeresaBellanova : Ascoltando le parole di Sofia, 16 anni, bracciante, non posso che ripensare alla mia vita, alle esperienze durissim… - sandrogozi : E' il momento di dare vita a una nuova forza riformista, liberale, ecologista e femminista, che può e deve diventar… - 3NVirgilioCT : @musesicilia Per me é vita usare i colori in una stanza buia Per me é vita la voce profonda della felicità Per me… - straiding : RT @aiiaco: Buongiorno #Jacofollowers Se ad un certo punto della tua vita ti trovi davanti a un bivio, tu aspetta ancora un po’: prima o… -