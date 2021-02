Una Vita, anticipazioni dal 14 al 19 febbraio: Santiago verrà smascherato? (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dubbi e sospetti saranno il fulcro delle prossime puntate di Una Vita, come raccontano le anticipazioni della soap opera di Canale 5 dal 14 al 19 febbraio. In particolare, Susana, grazie al rapporto con Armando, diventerà una persona diversa arrivando addirittura a donare alcuni abiti suoi a Casilda. Intanto, Ramon e Carmen cercheranno di capire perché Lolita abbia reagito con indifferenza di fronte alla culla che le hanno regalato per il bambino, mentre José deciderà di sporgere denuncia contro Alfonso Carchano per ingiurie e diffamazione. Dal canto loro, Fabiana e Casilda solleciteranno Marcia a scordare Felipe e a pensare a Santiago, così la brasiliana invierà un biglietto all'Alvarez Hermoso in cui lo inviterà a non cercarla mai più. Intanto, Santiago organizzerà una sorpresa per Marcia, certo ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dubbi e sospetti saranno il fulcro delle prossime puntate di Una, come raccontano ledella soap opera di Canale 5 dal 14 al 19. In particolare, Susana, grazie al rapporto con Armando, diventerà una persona diversa arrivando addirittura a donare alcuni abiti suoi a Casilda. Intanto, Ramon e Carmen cercheranno di capire perché Lolita abbia reagito con indifferenza di fronte alla culla che le hanno regalato per il bambino, mentre José deciderà di sporgere denuncia contro Alfonso Carchano per ingiurie e diffamazione. Dal canto loro, Fabiana e Casilda solleciteranno Marcia a scordare Felipe e a pensare a, così la brasiliana invierà un biglietto all'Alvarez Hermoso in cui lo inviterà a non cercarla mai più. Intanto,organizzerà una sorpresa per Marcia, certo ...

Benji_Mascolo : A poche ore dal più grande passo della mia vita, voglio che sappiate una cosa: sono riconoscente di ogni centimetro… - matteorenzi : Aver rischiato tutto è una scelta che è stata utile perché ha portato al governo del miglior Premier possibile in q… - TeresaBellanova : Ascoltando le parole di Sofia, 16 anni, bracciante, non posso che ripensare alla mia vita, alle esperienze durissim… - vogliadicrispy : godo voi non avete una nul nella vostra vita ha pezzenti merdoni - Giacomo736 : #prelemi ma voi sapete cos'è l'ironia?? Fatevi due risate una volta ogni tanto per l'amor di dio!! E se proprio vol… -