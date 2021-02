Una Vita anticipazioni 19 febbraio 2021, la rivincita di Bellita (Di sabato 13 febbraio 2021) Finalmente la verità è venuta a galla e nella nuova puntata di Una Vita che sarà trasmessa su Canale 5 alle ore 14:10, venerdì 19 febbraio 2021 , Bellita, decide di far pubblicare su tutti i giornali la verità su Carchano, smascherando così i piani deleteri del produttore. Il suo onore in questo modo è sano e salvo. Ursula nel frattempo viene turbata nel vedere la foto di Telmo e Mateo. Inoltre la situazione è ancora tesa tra Santiago e Genoveva che si scambiano reciprocamente minacce di morte. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita anticipazioni spagnole: l’ultima maledizione di Ursula In punto di morte la Dicenta punta il dito contro la sua acerrima nemica lanciandole una maledizione Nelle puntate di Una Vita il rapporto tra Genovea e Ursula sta ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 13 febbraio 2021) Finalmente la verità è venuta a galla e nella nuova puntata di Unache sarà trasmessa su Canale 5 alle ore 14:10, venerdì 19, decide di far pubblicare su tutti i giornali la verità su Carchano, smascherando così i piani deleteri del produttore. Il suo onore in questo modo è sano e salvo. Ursula nel frattempo viene turbata nel vedere la foto di Telmo e Mateo. Inoltre la situazione è ancora tesa tra Santiago e Genoveva che si scambiano reciprocamente minacce di morte. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unaspagnole: l’ultima maledizione di Ursula In punto di morte la Dicenta punta il dito contro la sua acerrima nemica lanciandole una maledizione Nelle puntate di Unail rapporto tra Genovea e Ursula sta ...

Benji_Mascolo : A poche ore dal più grande passo della mia vita, voglio che sappiate una cosa: sono riconoscente di ogni centimetro… - matteorenzi : Aver rischiato tutto è una scelta che è stata utile perché ha portato al governo del miglior Premier possibile in q… - sandrogozi : E' il momento di dare vita a una nuova forza riformista, liberale, ecologista e femminista, che può e deve diventar… - Skysurfer72 : @fbernardeschi non pensare a quei 4 frustrati senza una vita! Stringi i denti e zittiscili in campo! - Gianuvola : @jacopo_iacoboni Ma stai zitto Dio santo. Avete riportato FI e Lega al governo e ci ritroviamo con Brunetta, Gelmin… -