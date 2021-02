Una Vita, anticipazioni 14 febbraio: José denuncia Carchano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una Vita, anticipazioni 14 febbraio: cosa succederà nella puntata … di San Valentino? Ramòn e Carmen, stupiti da Lolita, indagano Perché la Casado ha reagito freddamente, vedendo la culla che i futuri nonni le hanno regalato per il bambino che nascerà? Che cosa nasconde? Palacios e la Sanjurjo cercheranno di scoprirlo. Una Vita, anticipazioni 14 febbraio: Carchano non la passerà liscia, dopo quello che ha fatto a Bellita José è furibondo contro l’uomo che ha ingannato la sua famiglia e diffamato sua moglie, facendo interpretare alla figlia Cinta una bailadora con lo stesso nome di sua madre, che ha fatto carriera in modo disonesto e senza averne alcun merito. Il chitarrista decide quindi di sporgere denuncia. Sappiamo che si ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una14: cosa succederà nella puntata … di San Valentino? Ramòn e Carmen, stupiti da Lolita, indagano Perché la Casado ha reagito freddamente, vedendo la culla che i futuri nonni le hanno regalato per il bambino che nascerà? Che cosa nasconde? Palacios e la Sanjurjo cercheranno di scoprirlo. Una14non la passerà liscia, dopo quello che ha fatto a Bellitaè furibondo contro l’uomo che ha ingannato la sua famiglia e diffamato sua moglie, facendo interpretare alla figlia Cinta una bailadora con lo stesso nome di sua madre, che ha fatto carriera in modo disonesto e senza averne alcun merito. Il chitarrista decide quindi di sporgere. Sappiamo che si ...

