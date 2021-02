“Una vita a lavoro”, il segreto di Nonna Antonietta per essere giovane a 90 anni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lei è Nonna Antonietta, 90 anni e non abbandona mai la sua macchina da cucire. Una vita a lavoro e instancabile nel pieno del lockdown, quando le mascherine erano un bene prezioso, lei non ha esitato e ha realizzato centinaia e centinaia di mascherine. Il grande cuore di Nonna Antonietta glie è valso la mela L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lei è, 90e non abbandona mai la sua macchina da cucire. Unae instancabile nel pieno del lockdown, quando le mascherine erano un bene prezioso, lei non ha esitato e ha realizzato centinaia e centinaia di mascherine. Il grande cuore diglie è valso la mela L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

