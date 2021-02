Una mamma perplessa: “Troppi studenti sui bus Atb”; l’azienda: “Rispettata la capienza del 50%” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una mamma di Zogno, S. G., ci ha scritto inviandoci alcune foto scattate dalla figlia sul bus Atb che dalla stazione di Bergamo la porta al liceo Falcone. Nelle immagini si vede il mezzo della linea 8 delle 10 di mattina, con studenti, tra i quali sua figlia, che sono uno vicino all’altro. “È una situazione che mi lascia molto perplessa – spiega la donna – . Sono Troppi i ragazzi a bordo di quei mezzi e non credo siano rispettate le norme anti-contagio”. “Stavo Pensando – prosegue – di rivolgermi alle forze dell’ordine perchè ogni giorno che mia figlia va a scuola, tre volte a settimana, è così. Le foto si riferiscono a martedì 9 febbraio, ma è sempre così. E pensare che arriva a Bergamo con un bus della Sab su cui c’è molta meno gente e con le regole che vengono puntualmente rispettate”. “Mi rivolgo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Unadi Zogno, S. G., ci ha scritto inviandoci alcune foto scattate dalla figlia sul busche dalla stazione di Bergamo la porta al liceo Falcone. Nelle immagini si vede il mezzo della linea 8 delle 10 di mattina, con, tra i quali sua figlia, che sono uno vicino all’altro. “È una situazione che mi lascia molto– spiega la donna – . Sonoi ragazzi a bordo di quei mezzi e non credo siano rispettate le norme anti-contagio”. “Stavo Pensando – prosegue – di rivolgermi alle forze dell’ordine perchè ogni giorno che mia figlia va a scuola, tre volte a settimana, è così. Le foto si riferiscono a martedì 9 febbraio, ma è sempre così. E pensare che arriva a Bergamo con un bus della Sab su cui c’è molta meno gente e con le regole che vengono puntualmente rispettate”. “Mi rivolgo ...

