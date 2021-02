Una “malattia X” capace di uccidere 75 milioni di persone. Gli scienziati: “Sarà molto peggio del Covid-19” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una non meglio precisata “malattia X” potrebbe spazzare via 75 milioni di persone e causare pandemie ogni cinque anni. Stando a quanto affermano gli scienziati, la malattia – che può rivelarsi addirittura peggiore della peste nera – verrebbe causata dall’aumento dell’attività umana negli habitat tipici degli animali. Gli scienziati prevedono che l’umanità stia entrando in rotta di collisione con la natura in tutto il mondo, e questa situazione non fa che aumentare la probabilità dell’insorgere di “malattie zoonotiche”, che si verificano proprio quando le infezioni passano dagli animali all’uomo. E’ il caso del Covid-19, dato che si ritiene che il coronavirus responsabile dell’attuale pandemia sia stato passato all’uomo da un animale ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una non meglio precisata “X” potrebbe spazzare via 75die causare pandemie ogni cinque anni. Stando a quanto affermano gli, la– che può rivelarsi addiritturare della peste nera – verrebbe causata dall’aumento dell’attività umana negli habitat tipici degli animali. Gliprevedono che l’umanità stia entrando in rotta di collisione con la natura in tutto il mondo, e questa situazione non fa che aumentare la probabilità dell’insorgere di “malattie zoonotiche”, che si verificano proprio quando le infezioni passano dagli animali all’uomo. E’ il caso del-19, dato che si ritiene che il coronavirus responsabile dell’attuale pandemia sia stato passato all’uomo da un animale ...

