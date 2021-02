“Un progetto integrato costituirebbe un’opportunità di crescita sociale”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 12 febbraio 2021) di Pina Ferro Il grazie del consigliere regionale Matera all’amministratore delegato e direttore Generale Rfi (Rete ferroviaria italiana), Vera Fiorani “Da uomo delle istituzioni, ho sempre creduto nell’importanza essenziale delle reti infrastrutturali che costituiscono un obiettivo primario per il Meridione, sia per rilanciare gli investimenti e la spesa pubblica nei trasporti, sia in un’ottica di raggiungimento degli obiettivi europei di riconversione ecologica”. Sottolinea Matera in una lettera inviata a Vera Fiorani. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia