UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 15 febbraio 2021

(Di venerdì 12 febbraio 2021)di Unalin onda15: Dopo essere stato visto insieme a Barbara Filangieri (Mariella Valentini), Alberto Palladini (Maurizio Aiello) ha paura che ora qualcuno possa creargli problemi con Clara. Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Vittorio (Amato D’Auria), stanchi per via delle continue schitarrate di Samuel Piccirillo (Samuele Cavallo), perdono la pazienza e decidono di passare al contrattacco. Bice (Lara Sansone) continua a intromettersi a modo suo nel rapporto tra suo fratello Salvatore (Cosimo Alberti) e il dottor Bruno Sarti (Giovanni Caso). Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

