"Un fallimento, quello che non vorresti mai". Il dramma di Melissa Satta: "Cosa dirò a mio figlio" (Di venerdì 12 febbraio 2021) Anche questa settimana Verissimo torna con una serie di scoop. Tante novità ed interviste nella puntata di domani, sabato 13 febbraio, in onda su Canale 5 e come sempre condotta da Silvia Toffanin. Dalle prime anticipazioni ci sarà Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, e non solo. Anche Melissa Satta, che qualche giorno compie 35 anni, sarà in onda a Verissimo. Parlerà per la prima volta della sua separazione da Kevin-Prince Boteng, la seconda - e definitiva - rottura. "Stiamo insieme da tanti anni, abbiamo vissuto insieme trasferimenti, traslochi, un figlio: tante cose per essere comunque giovani, quindi forse serviva un momento di distacco per mettere le idee in chiaro. Adesso siamo riusciti a trovare una quadra", aveva detto pochi giorni fa. La fine della storia con Boateng ha lasciato tutti sotto choc.

