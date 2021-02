Ultime Notizie Roma del 12-02-2021 ore 09:10 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale e venerdì 12 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio tra stasera e domenica draghi potrebbe salire al Quirinale sciogliere la riserva e dar vita al suo governo coesione e la parola posta al centro del premier incaricato ieri il Sì anche degli iscritti del MoVimento 5 Stelle di Battista annuncia che lascerà il movimento su cui aleggia Lo spettro della recessione conferma della pioggia draghi anche dalla direzione del PD in Parlamento su alcuni temi caldi ci sarà una maggioranza più orientata verso il centro destra Secondo me potrebbe arrivare oggi in un consiglio dei ministri hoc il decreto legge per prorogare al 5 marzo blocco anti-covid degli spostamenti tra regioni gli enti locali chiedono però la riapertura graduale di cinema palestre Trentino Umbria si aggiungono all’alto Adige funerea rosso scuro nella mappa ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e venerdì 12 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio tra stasera e domenica draghi potrebbe salire al Quirinale sciogliere la riserva e dar vita al suo governo coesione e la parola posta al centro del premier incaricato ieri il Sì anche degli iscritti del MoVimento 5 Stelle di Battista annuncia che lascerà il movimento su cui aleggia Lo spettro della recessione conferma della pioggia draghi anche dalla direzione del PD in Parlamento su alcuni temi caldi ci sarà una maggioranza più orientata verso il centro destra Secondo me potrebbe arrivare oggi in un consiglio dei ministri hoc il decreto legge per prorogare al 5 marzo blocco anti-covid degli spostamenti tra regioni gli enti locali chiedono però la riapertura graduale di cinema palestre Trentino Umbria si aggiungono all’alto Adige funerea rosso scuro nella mappa ...

