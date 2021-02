UFFICIALE – San Paolo | Crespo è il nuovo allenatore | l’annuncio

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Hernanè ildel Sandell’ex bomber argentino e tecnico del Defensa y Giusticia Hernanè ildel San. Il club brasiliano ha annunciato l’arrivo in panchina dell’ex bomber argentino.è reduce dalla vittoria della Copa Sudamericana 2020 alla guida del Defensa y Justicia. Histórico vencedor, alma copeira e DNA lutador.¡Bienvenido, Hernán! ????Saiba mais sobre o novo técnico do São Paulo: https://t.co/YeOicN45Ld#CorazónTricolor pic.twitter.com/3Mo1ZuI2Fd— São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 12, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Hernan Crespo è il nuovo allenatore delPaolo. L'ex attaccante sbarca in Brasile dopo le dimissioni dal Defensa y Justicia col quale ha conquistato la Coppa Sudamericana, primo trofeo ...