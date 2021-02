Ufficiale | Moldavia | Roberto Bordin nuovo commissario tecnico

(Di venerdì 12 febbraio 2021)è ildella. Lo ha reso noto la Federcalcio moldava con un comunicato, con il quale dichiara di aver puntato sul 55enne italiano (exdello Sheriff Tiraspol) per la panchina della proprio Nazionale. Il debutto in panchina diin Moldova avverrà il 25 marzo contro la nazionale delle Isole Fær Øer. Foto: sito sheriff tiraspol L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

