Uccide un pedone senza accorgersene | arrestato dopo due giorni e scarcerato

Yogaolic : #Como Travolge e uccide un pedone, poi scappa: positivo all'alcoltest -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide pedone

LatinaToday

Ha travolto unsulla Pontina uccidendolo ma non si è fermato e a distanza di un paio di giorni, quando i carabinieri sono riusciti a risalire a lui e lo hanno arrestato per omicidio colposo . E' accaduto ...Olgiate Comasco (Como), 9 febbraio 2021 - Un tasso alcolemico di 1.56, sceso a 1.51 dopo pochi minuti, quando i carabinieri hanno ripetuto l'alcoltest e Mosè Broggi, il ventisettenne di Solbiate, che ...Una donna di 34 anni è stata travolta da un tir mentre era a bordo del suo monopattino elettrico. E' il secondo decesso in Italia avvenuto con il monopattino ...Incidente mortale stamattina a Genova, in via Monticelli. Una donna di circa 30 anni è stata travolta da un tir mentre era a bordo del suo monopattino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma ...