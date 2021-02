Tv | ascolti di Giovedì 11 febbraio | arriva il colpo basso

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Che Dio ci aiuti o Il diavolo veste Prada? Scopriamo insieme quali sono stati glitv dell’11, ecco i dati dell’audience Ieri sera 11sono andati in onda vari programmi, su Rai 1 Che dio ci aiuti, la fiction con Elena Sofia Ricci e Il diavolo veste Prada su Canale 5 con Maryl L'articolo proviene da YesLife.it.

CocoVenerina : RT @CanyamanLe: ?? Ascolti della puntata di giovedì 11 Febbraio ??? 16,6% di Share ??? 1.868.000 telespettatori #CanYaman #daydreamer #Ca… - valee_101 : RT @CanyamanLe: ?? Ascolti della puntata di giovedì 11 Febbraio ??? 16,6% di Share ??? 1.868.000 telespettatori #CanYaman #daydreamer #Ca… - YamanSonia : RT @CanyamanLe: ?? Ascolti della puntata di giovedì 11 Febbraio ??? 16,6% di Share ??? 1.868.000 telespettatori #CanYaman #daydreamer #Ca… - CanyamanLe : ?? Ascolti della puntata di giovedì 11 Febbraio ??? 16,6% di Share ??? 1.868.000 telespettatori #CanYaman… - infoitcultura : Ascolti tv giovedì 11 febbraio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : ascolti Giovedì

Corriere della Sera

il successo continua In termini di, l'appuntamento di ieri col cooking show prodotto da ... Tra una settimana,18 febbraio alle 21.15 sempre su Sky e NOW TV , gli 8 scopriranno i nuovi ...tv, Che Dio ci Aiuti 6 stravince vs Il Diavolo Veste Prada Che Dio ci Aiuti 6 vince neglitv del prime time di11 febbraio 2021. La fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci piace a 5.562.000 spettatori con il 23.2% di share (sette giorni fa 5,7 milioni e 23,5%). Su Canale 5 Il ...