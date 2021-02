Tutto su Marta Cartabia | la nuova ministra della Giustizia di Draghi

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel lungo totonomi era una delle poche certezze.è il nuovo ministro. Sarà lei la Guardasigilli del governo di larghe intese, ha annunciato il premier incaricato Mariodal Quirinale. 58 anni a maggio, professoressa di Diritto Costituzionale, è stata per nove anni giudiceCorte Costituzionale, che ha presieduto tra dicembre del 2019 e settembre 2020. Nominata nel 2011 dal presidenteRepubblica Giorgio Napolitano, è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di presidenteConsulta. Nata a San Giorgio a Legnano in Lombardia, si è laureata all’Università degli Studi di Milano nel 1987 con una tesi sul diritto costituzionale europeo insieme a Valerio Onido (in seguito anch’egli presidente ...