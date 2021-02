Tutte le proposte di Roberto Cingolani, nuovo super-ministro per la transizione ecologica (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roberto Cingolani, 59 anni, sarà ministro per la transizione ecologica. Cresciuto a Bari, dove si è laureato in Fisica, nel 2005 fonda l’Istituto Italiano di tecnologia, di cui è stato direttore scientifico per 14 anni. Dal 2019 è Chief Technology & Innovation Officer di Leonardo, conta esperienze nei maggiori centri di ricerca dagli Usa al Giappone alla Germania. È stato insignito dei titoli di Alfiere del Lavoro nel 1981 e di Commendatore della Repubblica Italiana nel 2006. È autore o co-autore di oltre 1000 pubblicazioni su riviste internazionali e ha al suo attivo oltre 100 brevetti. Nel 2000 è nominato Professore Ordinario di Fisica Sperimentale all’Università di Lecce. Nel 2001 fonda e dirige il National Nanotechnology Laboratory (NNL) dell’INFM a Lecce. Guiderà il ministero “chiave” del ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 febbraio 2021), 59 anni, saràper la. Cresciuto a Bari, dove si è laureato in Fisica, nel 2005 fonda l’Istituto Italiano di tecnologia, di cui è stato direttore scientifico per 14 anni. Dal 2019 è Chief Technology & Innovation Officer di Leonardo, conta esperienze nei maggiori centri di ricerca dagli Usa al Giappone alla Germania. È stato insignito dei titoli di Alfiere del Lavoro nel 1981 e di Commendatore della Repubblica Italiana nel 2006. È autore o co-autore di oltre 1000 pubblicazioni su riviste internazionali e ha al suo attivo oltre 100 brevetti. Nel 2000 è nominato Professore Ordinario di Fisica Sperimentale all’Università di Lecce. Nel 2001 fonda e dirige il National Nanotechnology Laboratory (NNL) dell’INFM a Lecce. Guiderà il ministero “chiave” del ...

