“Tua Per Sempre”: da febbraio il capitolo tre del film con Noah Centineo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Negli ultimi giorni è stato rilasciato anche il trailer Tra le nuove uscire annunciate da “Netflix” risulta esserci anche “Tua per Sempre”, terzo capitolo della di “Tutte le volte che ho scritto ti amo”, proseguita con “Ps Ti amo ancora”. Nel cast della pellicola basata sul romanzo di Jenny Han, Lana Condor e Noah Centineo nei panni di Lara Jean e Peter Kavinsky. La pellicola verrà rilasciata il 12 febbraio. SINOSSI Mentre Lara Jean Covey si prepara alla fine del liceo e all’inizio dell’età adulta, farà due viaggi che le cambieranno la vita, portandola a ripensare a come sarà il futuro con la famiglia, gli amici e Peter dopo il diploma. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Negli ultimi giorni è stato rilasciato anche il trailer Tra le nuove uscire annunciate da “Netflix” risulta esserci anche “Tua per”, terzodella di “Tutte le volte che ho scritto ti amo”, proseguita con “Ps Ti amo ancora”. Nel cast della pellicola basata sul romanzo di Jenny Han, Lana Condor enei panni di Lara Jean e Peter Kavinsky. La pellicola verrà rilasciata il 12. SINOSSI Mentre Lara Jean Covey si prepara alla fine del liceo e all’inizio dell’età adulta, farà due viaggi che le cambieranno la vita, portandola a ripensare a come sarà il futuro con la famiglia, gli amici e Peter dopo il diploma. L'articolo 361magazine.

