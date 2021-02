“Trump malato di Covid-19 era più grave di quanto si dicesse. Livelli di ossigeno nel sangue estremamente bassi” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pubblicamente ha sempre minimizzato la portata della pandemia, e anche quando il coronavirus lo ha contagiato l’opinione pubblica non è stata messa al corrente di quanto la sua salute, in realtà, fosse a rischio. Il New York Times, in un articolo che cita quattro persone a conoscenza dei fatti vicine all’ex presidente, scrive che le condizioni di Donald Trump ai tempi del contagio da Covid-19, erano più gravi di quanto pubblicamente divulgato e riconosciuto all’epoca del ricovero, nel mese di ottobre 2020. Secondo le fonti i Livelli di ossigeno nel sangue erano estremamente bassi ed era insorto un problema polmonare associato alla polmonite legata al Coronavirus. La sua prognosi – continua il giornale – divenne così preoccupante prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Pubblicamente ha sempre minimizzato la portata della pandemia, e anche quando il coronavirus lo ha contagiato l’opinione pubblica non è stata messa al corrente dila sua salute, in realtà, fosse a rischio. Il New York Times, in un articolo che cita quattro persone a conoscenza dei fatti vicine all’ex presidente, scrive che le condizioni di Donaldai tempi del contagio da-19, erano più gravi dipubblicamente divulgato e riconosciuto all’epoca del ricovero, nel mese di ottobre 2020. Secondo le fonti idineleranoed era insorto un problema polmonare associato alla polmonite legata al Coronavirus. La sua prognosi – continua il giornale – divenne così preoccupante prima ...

