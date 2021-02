“Trump era grave al momento del ricovero per Covid” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le condizioni dell’allora presidente americano Donald Trump, malato di Covid-19, erano più gravi di quanto pubblicamente divulgato e riconosciuto all’epoca del ricovero, nel mese di ottobre scorso. Lo scrive oggi il New York Times, citando quattro persone a conoscenza dei fatti. Secondo le fonti i livelli di ossigeno nel sangue erano estremamente bassi ed era insorto un problema polmonare associato alla polmonite legata al Coronavirus. La sua prognosi – continua il giornale – divenne così preoccupante prima del ricovero al Walter Reed National Military Medical Center che si pensò anche che sarebbe stato necessario ricorrere ad un ventilatore, secondo due delle fonti citate. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le condizioni dell’allora presidente americano Donald, malato di-19, erano più gravi di quanto pubblicamente divulgato e riconosciuto all’epoca del, nel mese di ottobre scorso. Lo scrive oggi il New York Times, citando quattro persone a conoscenza dei fatti. Secondo le fonti i livelli di ossigeno nel sangue erano estremamente bassi ed era insorto un problema polmonare associato alla polmonite legata al Coronavirus. La sua prognosi – continua il giornale – divenne così preoccupante prima delal Walter Reed National Military Medical Center che si pensò anche che sarebbe stato necessario ricorrere ad un ventilatore, secondo due delle fonti citate. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

