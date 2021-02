Tragedia a Roma, 13enne si lancia dalla finestra della scuola: è gravissimo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tragedia a Roma, in via Panisperna, dove intorno alle 12.55 di oggi, un giovane di 13 anni si è lanciato dalla finestra del secondo piano dell’Istituto Visconti. A richiamare l’attenzione le urla disperate dei compagni che hanno subito chiesto aiuto. Il 13enne è stato portato, dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma: le sue condizioni di salute sono gravi, tanti i traumi riportati. Leggi anche: Choc a Roma, ragazza tenta il suicidio a scuola: salvata da una bidella. Mistero sulle cause del gesto Al momento nessuna pista è esclusa: sul caso stanno cercando di fare chiarezza gli agenti di Polizia del Commissariato Esquilino, a loro il compito di ricostruire il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021), in via Panisperna, dove intorno alle 12.55 di oggi, un giovane di 13 anni si ètodel secondo piano dell’Istituto Visconti. A richiamare l’attenzione le urla disperate dei compagni che hanno subito chiesto aiuto. Ilè stato portato, dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, in codice rosso al Policlinico Gemelli di: le sue condizioni di salute sono gravi, tanti i traumi riportati. Leggi anche: Choc a, ragazza tenta il suicidio a: salvata da una bi. Mistero sulle cause del gesto Al momento nessuna pista è esclusa: sul caso stanno cercando di fare chiarezza gli agenti di Polizia del Commissariato Esquilino, a loro il compito di ricostruire il ...

