Traffico Roma del 12-02-2021 ore 18 | 00

(Di venerdì 12 febbraio 2021) LuceverdeBuona serata Simone Cerchiaraintenso sulle principali strade a causa di lavori disagi sul lungotevere nella zona di Trastevere in direzione Porta Portese lavoro disagi sul viadotto della Magliana in direzione EUR Laurentina a San Giovanni percode e rallentamenti attorno alla zona di Piazza dei Re disulla via Nomentana incidente prima del muro nei pressi di via Reggio Emilia ripercussioni con rallentamenti incidente sul viale dello Scalo San Lorenzo altezza via dei Reti qui per ora non ci sono disagi di rilievo persia all’interno della galleria Giovanni XXIII in direzione Pineta Sacchetti mentre in tangenziale abbiamo code all’altezza di Tor di Quinto sulla via Flaminia è nella zona sud sulla Ardeatina e sulla cute uscendo da...