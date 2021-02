Tour de Provence | Giulio Ciccone stupisce per un’attitudine da corse di un giorno

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 febbraio 2021), in quanto ottimo scalatore, è sempre stato indicato dai più come un potenziale buon corridore daa tappe. Tra gli U23 e i primi anni da professionista, però, pur raccogliendo tanti bei piazzamenti qua e là, non ha mai vinto una manifestazione di questo tipo. A livello World, inoltre, non ha ancora colto una top-10 nella classifica generale di una gara di una o tre settimane. Al contrario, invece, nelle grandi classiche ha già sfornato ottime prestazioni, si pensi al quinto posto allo scorso Giro di Lombardia o all’undicesimo alla Clasica de San Sebastian 2019. Più passa il tempo e piùmostra di avere le qualità ideali per fare bene nelle gare in un. L’Alfiere della Trek-Segafredo è esplosivo, veloce e istintivo al punto giusto. Una certa ...