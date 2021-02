Toscana | Abruzzo e Liguria verso l’arancione | Umbria rossa | ecco le Regioni che possono cambiare colore

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L’ultimo decreto legge del governo Conte e poi una nuova fase che i governatori intendono avviare con il futuro premier, Mario Draghi, in vista del prossimo Dpcm anti Coronavirus che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 6 marzo: con ogni probabilità il divieto di spostamento tra le, in scadenza il 15 febbraio, verrà prorogato già nelle prossime ore. Le piste da sci, pronte a riaprire da lunedì con ingressi scaglionati, resterebbero quindi limitate al turismo di prossimità e ai proprietari delle seconde case. Ma leguardano anche al primo Dpcm dell’era Draghi. E dal 6 marzo chiedono di valutare possibili e graduali riaperture per cinema, palestre e teatri, con ingressi contingentati. Atteso il report dell’Istituto superiore di sanità Oggi, intanto, sono attesi i risultati del report dell’Istituto superiore di sanità (Iss), ...