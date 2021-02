Toscana, Abruzzo e Liguria diventeranno regioni arancioni, l’Umbria sarà rossa (Di venerdì 12 febbraio 2021) (foto: Massimo Di Vita/via Getty Images)A seguito dei risultati dell’ultimo report epidemiologico dell’Iss di venerdì 12 febbraio, la regione Sicilia – con la prossima ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, attesa per le prossime ore – passerà dalla colorazione arancione al giallo. In direzione contraria andranno invece Toscana, Liguria e Abruzzo che diventeranno arancioni, così come la Provincia autonoma di Trento. Inoltre, sempre in Abruzzo il presidente della regione Marco Marsilio ha firmato un’ordinanza per collocare in zona rossa le province di Chieti e Pescara. In rosso finirà anche l’intera Umbria, che è stata inserita tra le zone rosso scuro, cioè particolarmente a rischio dall’Ecdc (l’European Centre for Disease Prevention and Control, ... Leggi su wired (Di venerdì 12 febbraio 2021) (foto: Massimo Di Vita/via Getty Images)A seguito dei risultati dell’ultimo report epidemiologico dell’Iss di venerdì 12 febbraio, la regione Sicilia – con la prossima ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, attesa per le prossime ore – passerà dalla colorazione arancione al giallo. In direzione contraria andranno inveceche, così come la Provincia autonoma di Trento. Inoltre, sempre inil presidente della regione Marco Marsilio ha firmato un’ordinanza per collocare in zonale province di Chieti e Pescara. In rosso finirà anche l’intera Umbria, che è stata inserita tra le zone rosso scuro, cioè particolarmente a rischio dall’Ecdc (l’European Centre for Disease Prevention and Control, ...

