Torta di cioccolato fondente e frutta secca

Leggi su iodonna

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Preparazione: 10 minuti + 3 h di raffreddamentoCalorie: 172 Kcal a porzione INGREDIENTI PER 10-12 PERSONE:100 g di160 g di biscotti secchi 80 g di latte scremato30 g di nocciole 30 g di mandorle 20 g di uvetta60 g di datteri Procedimento Sciogliete ila bagnomaria insieme al latte. Sbriciolate i biscotti e tritate la. Tagliate a pezzetti i datteri. Mescolate tutti gli ingredienti molto bene quindi trasferite il composto in uno stampo da 15 cm di diametro senza fondo o a cerniera, precedentemente rivestito con carta forno. Premete molto bene per compattare il composto e fate riposare in frigorifero per 3 ore prima di sformare e servire. Segreto / Consiglio Ilapporta non solo zuccheri e grassi ma anche ferro (in ...