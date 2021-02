Torino-Genoa, i convocati da Nicola: c’è Rodriguez, ancora out Sanabria (Di venerdì 12 febbraio 2021) La lista dei giocatori convocati da Davide Nicola per Torino-Genoa, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 23 giocatori per la sfida del Grande Torino: unico indisponibile è Sanabria (ancora positivo al Covid), mentre rispetto a Bergamo torna Rodriguez. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Milinkovic-Savic, Sirigu, Ujkani.Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon.Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Verdi, Zaza. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) La lista dei giocatorida Davideper, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 23 giocatori per la sfida del Grande: unico indisponibile èpositivo al Covid), mentre rispetto a Bergamo torna. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Milinkovic-Savic, Sirigu, Ujkani.Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou,, Singo, Vojvoda.Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon.Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Verdi, Zaza. SportFace.

