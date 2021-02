Toninelli uno dei migliori ministri della storia Pedullà lo ha detto davvero | gli ride in faccia tutta Italia | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Senza alcun tipo di precedente. Gaetano, direttore de La Notizia, a Dritto e Rovescio - il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4 - ci ha da tempo abituato all'elogio sperticato e a tratti grottesco di Giuseppe Conte e dei grillini. Ma quanto accaduto nella puntata di ieri, giovedì 11 febbraio, batte ogni record.infatti si scontra con Giuseppe Cruciani sul governo di Mario Draghi e sul ruolo dei grillini, tra chi sposa il progetto e chi invece se ne va. "Non ho mica il prosciutto davanti agli occhi come te che sei tifoso", lo incalza Cruciani. Il punto è che Cruciani, per una volta, difende Danilo. Ne fa una questione di coerenza: "Hoche è coerente con se stesso: uno che, opinione sua, haper una vita che Berlusconi è un delinquente non va al ...