Toni Nadal: “Che noia il tennis veloce di oggi, è come se si giocasse a calcio per aspettare i rigori” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lo hanno detto, in serie, Novak Djokovic, Dominic Thiem e Rafa Nadal: i campi di Melbourne sono velocissimi, troppo. Tutti e tre concordano sul fatto che gli Australian Open di quest’anno sono il torneo più veloce che ricordano di aver giocato, da molto tempo. Ed è un problema. Lo scrive Toni Nadal, zio e mentore della leggenda spagnola, su El Pais. E’ una questione che riguarda il futuro del gioco stesso, e non è affatto casuale. “Sembra che gli organizzatori abbiano scelto di cercare di catturare le giovani generazioni, abituate al consumo veloce. Eppure, trovo difficile credere che possano divertirsi a guardare un tennis così. Molti dei ragazzi che seguono il tennis oggi guardano solo gli highlights , non le partite intere. Probabilmente dobbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Lo hanno detto, in serie, Novak Djokovic, Dominic Thiem e Rafa: i campi di Melbourne sono velocissimi, troppo. Tutti e tre concordano sul fatto che gli Australian Open di quest’anno sono il torneo piùche ricordano di aver giocato, da molto tempo. Ed è un problema. Lo scrive, zio e mentore della leggenda spagnola, su El Pais. E’ una questione che riguarda il futuro del gioco stesso, e non è affatto casuale. “Sembra che gli organizzatori abbiano scelto di cercare di catturare le giovani generazioni, abituate al consumo. Eppure, trovo difficile credere che possano divertirsi a guardare uncosì. Molti dei ragazzi che seguono ilguardano solo gli highlights , non le partite intere. Probabilmente dobbiamo ...

justicoahora : RT @napolista: Toni #Nadal: “Che noia il tennis veloce di oggi, è come se si giocasse a calcio per aspettare i rigori” Su El Pais: “La vel… - napolista : Toni #Nadal: “Che noia il tennis veloce di oggi, è come se si giocasse a calcio per aspettare i rigori” Su El Pais… -