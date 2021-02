Tom Holland e la frase di Avengers | Infinity War che i fan gli citano sempre

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tomha rivelato latratta daWar che i fan glicon maggiore insistenza: tenete i fazzoletti a portata di mano! In occasione di un'intervista con Deadline, Tomha rivelato lache i fan gli rivolgono più spesso. La citazione è tratta daWar e il nostro consiglio è quello di tenere i fazzoletti a portata di mano e di fare attenzione, che seguono . Lain questione è "Non voglio andare via" e viene pronunciata da Spiderman in uno dei momenti più drammatici del film diretto dai Fratelli Russo. La scena molto intensa a livello emozionale giunge in corrispondenza della conclusione diWar e segna la ...

Sorpresa:, a quanto pare, è un fan sfegatato di Brad Pitt e pensa che il divo 57enne sarebbe un'ottima scelta per interpretarlo in un ipotetico film sulla sua vita, se l'idea di un fantomatico ...